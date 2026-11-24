(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Composto rialzo per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,27%.
Il grafico a breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 159,584 e supporto stimato a quota 158,482. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 160,687.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)