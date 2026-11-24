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/ Borsa: Chiusura negativa per Madrid, in ribasso dello 0,86%
Borsa: Chiusura negativa per Madrid, in ribasso dello 0,86%
L'Ibex 35 termina a 19.015,8 punti
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Seduta in calo per Madrid, che retrocede dello 0,86% e chiude a 19.015,8 punti.
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