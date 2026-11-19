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/ Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione dello 0,97%
Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione dello 0,97%
L'Ibex 35 termina gli scambi a 19.186,2 punti
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Finanza
19 novembre 2026 - 17.53
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Si è mossa in territorio negativo Madrid, in ribasso dello 0,97%, archiviando la giornata a 19.186,2 punti.
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