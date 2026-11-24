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Borsa: Perde molto Milano, in calo dell'1,84%
Il FTSE MIB chiude a 48.121,19 punti
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Finanza
24 novembre 2026 - 17.39
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In forte ribasso Milano, che mostra una discesa dell'1,84% e archivia la seduta a 48.121,19 punti.
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