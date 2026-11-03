Milano 3-nov
49.942 -0,01%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 -1,14%
Francoforte 3-nov
25.865 -0,45%

Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,38%

Il Dow Jones chiude a 51.787,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,38%
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,38% e archivia la seduta a 51.787,04 punti.
Condividi
```