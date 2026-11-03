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Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,38%
Il Dow Jones chiude a 51.787,04 punti
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03 novembre 2026 - 22.03
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L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,38% e archivia la seduta a 51.787,04 punti.
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