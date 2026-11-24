BYD in trattative per stabilimento automobilistico di Ineos in Francia

(Teleborsa) - Il costruttore cinese BYD è in trattative esclusive per acquisire uno stabilimento automobilistico francese di proprietà di Ineos. L'azienda di SUV del miliardario britannico Jim Ratcliffe sta infatti spostando la produzione negli Stati Uniti per evitare i dazi commerciali.



Come reso noto martedì dalle due società, BYD punta a rilevare lo stabilimento di Ineos Automotive a Hambach, situato vicino al confine orientale della Francia con la Germania. Lo stabilimento, in passato dedicato alla produzione di auto Smart, attualmente realizza i SUV Ineos Grenadier e Quartermaster. La produzione di questi modelli proseguirà nel sito per il medio periodo.



Ineos ha individuato alcuni potenziali siti negli Stati Uniti – il suo mercato principale – con l'obiettivo di avviare la produzione in loco entro il 2028, aggirando così i dazi all'importazione.



Dal canto suo, BYD sta puntando con decisione al mercato europeo, in un contesto in cui l'industria automobilistica cinese è sotto pressione a causa di una guerra dei prezzi. L'azienda ha già avviato la produzione di veicoli in Ungheria e ha annunciato l'apertura di ulteriori stabilimenti nella regione, dove sta conquistando clienti grazie a modelli più accessibili.

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