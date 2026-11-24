Professioni, Grilli (Fondazione M. Interesse): "Sostenere imprese e professionisti"

(Teleborsa) -

Santomauro (Cnpr): “Auspichiamo la semplificazione delle procedure”



A Bari il forum della Fondazione ‘Michelangelo Interesse’ su Finanziaria e Previdenza







"Oggi si rinnova il gemellaggio istituito con la Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili affrontando un tema fondamentale come quello della manovra finanziaria e analizzando la definizione agevolata previdenziale promossa dalla Cnpr per recuperare, attraverso un’opportuna rateizzazione, le quote non versate dai professionisti". E' quanto ha dichiarato Ettore Grilli, segretario della Fondazione 'Michelangelo Interesse' di Bari, nel corso del forum “Manovra finanziaria, sanatoria previdenziale Cnpr”, organizzato dalla‘Fondazione e patrocinato dalla Cnpr, presieduta da Luigi Pagliuca, che si è svolto al Nicolaus hotel di Bari.



si tratta - ha asffermato Grilli - di "una misura in linea con l’iter del governo che ha previsto la rottamazione quinquies, per venire incontro al momento di enorme difficoltà di imprese e professionisti determinato dalle crisi internazionali che stanno influenzando l’economia del Paese”.



Sulla Manovra si è soffermato anche Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cnpr, ricordanmdo che iol testo approvato dal CdM prevede un ampliamento dell’aliquota Irpef al 33% ai redditi fino a 55mila euro con un beneficio massimo di 500 euro annui, un’aliquota cedolare secca dal 10 al 5% per i contratti di affitto e una ulteriore riduzione dell’1% per i giovani. "Attendiamo le indicazioni del Parlamento che sta analizzando i provvedimenti - sottolinea - e auspichiamo maggiore semplificazione nell’applicazione delle misure”.



Sugli aspetti previdenziali è intervenuto Massimiliano Zolo, responsabile Area prestazioni, welfare e contenzioso previdenziale della Cnpr. "La progressiva transizione verso il sistema contributivo impone a commercialisti ed esperti contabili una pianificazione previdenziale più consapevole. Mantenere la regolarità contributiva e valutare l'adozione di aliquote più elevate sono leve fondamentali per migliorare il rapporto tra l'assegno pensionistico e gli ultimi redditi prodotti prima della pensione, rafforzando il tasso di sostituzione. In un contesto lavorativo in rapida evoluzione, che incide tanto sull'esercizio della professione quanto sull'equilibrio di lungo periodo delle Casse, agire con lungimiranza rappresenta il primo presidio a tutela del proprio futuro".



Secondo Lucio Pasqualini, responsabile Iscrizioni e contributi della Cnpr, "garantire pensioni adeguate agli iscritti alla Cnpr è una priorità, comune all’intero sistema previdenziale italiano. Per le Casse private, il patrimonio rappresenta una risorsa fondamentale, ma la sostenibilità futura dipende anche dalla demografia. Occorre ampliare la platea degli iscritti e migliorare gli importi pensionistici. Dopo una fase difficile per tutte le professioni, è necessario restituire centralità al loro ruolo sociale, investendo nelle competenze e favorendo l’ingresso dei giovani nel mondo professionale".



A sottolineare il legame tra Cnpr e Fondazione “Michelangelo Interesse” è stato il presidente Emanuele Veneziani: "£La donazione della sede di Bari, realizzata con tanti sacrifici, testimonia la solidità del nostro sodalizio. Un gesto concreto per sostenere la previdenza degli iscritti e contribuire al futuro della professione".

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