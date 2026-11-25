(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il grafico a breve dello SMI (Swiss Market Index) mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 14.889,3 e supporto stimato a quota 14.575,3. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 15.203,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)