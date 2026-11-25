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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,26%
Il DAX esordisce a 25.083,98 punti
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Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,26%, dopo aver aperto a 25.083,98 punti.
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