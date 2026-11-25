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Borsa: Perde molto Madrid, in calo dell'2,00%
L'Ibex 35 chiude a 18.635,8 punti
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Finanza
25 novembre 2026 - 17.53
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In forte ribasso Madrid, che mostra una discesa dell'2,00% e archivia la seduta a 18.635,8 punti.
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