Crescita imprese italiane: Gruppo Credem e Fondo Italiano d'Investimento insieme

per sostenere crescita

(Teleborsa) - Credem Euromobiliare Private Asset ed il Fondo Italiano d’Investimento SGR uniscono le loro forze in una partnership con l’obiettivo di offrire ai clienti del Gruppo Credem seguiti da Credem Euromobiliare Private Banking soluzioni di investimento che presentino i più elevati standard di qualità nell’ambito del private equity. L’obiettivo di tale accordo è unire le performance dell’investimento al sostegno al sistema paese ed all'eccellenza manifatturiera italiana per creare valore sostenibile nel tempo per i clienti e per la collettività.



La scelta - si legge - risponde a precise ragioni di coerenza strategica: affiancare alla conoscenza capillare del territorio e al network proprietario di Credem la forza sistemica, la diversificazione multisettoriale e le relazioni istituzionali di Fondo Italiano, consentendo agli investitori private di accedere a mercati d'eccellenza altrimenti riservati ai soli grandi investitori istituzionali.



Domenico Lombardi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fondo Italiano d’Investimento, ha dichiarato: “con questa partnership compiamo un altro passo importante nel consolidare la nostra piattaforma nazionale del private capital rendendola sempre più capace di collegare il risparmio italiano alle opportunità di crescita della nostra economia. L'accordo con Credem Euromobiliare Private Banking ci consente di ampliare la base degli investitori e di valorizzare una rete profondamente radicata nei territori e vicina alle famiglie imprenditoriali. È un'evoluzione pienamente coerente con il Piano Strategico 2026–2030 di Fondo Italiano: mobilitare nuove risorse, ampliare gli strumenti di investimento e rafforzare la capacità di accompagnare le PMI italiane nei percorsi di crescita, consolidamento e internazionalizzazione. Il nostro obiettivo è contribuire a trasformare il risparmio in capitale per lo sviluppo, generando valore per gli investitori e per il sistema produttivo del Paese”.



Paolo Rizzuti, Direttore generale Credem Euromobiliare Private Asset, ha ricordato che “ci troviamo in un momento storico cruciale in cui il tema del passaggio generazionale è una concreta realtà per le piccole e medie imprese italiane. Affiancare le PMI in questa fase è una priorità strategica, poiché senza un supporto adeguato la ricchezza imprenditoriale rischia di uscire impoverita, con il pericolo concreto che si dissipi parte del grande valore costruito nelle filiere industriali del nostro paese. È tempo di accompagnare con decisione le PMI italiane nei loro progetti di crescita ed evoluzione, traducendo queste opportunità nell’economia reale in valore per i nostri clienti grazie alla possibilità di investire con valutazioni attrattive in eccellenze di mercato con significative potenzialità di crescita”





I mercati privati si confermano uno snodo fondamentale sia per sostenere il tessuto imprenditoriale italiano e sia per l'evoluzione del modello di consulenza d'eccellenza, offrendo alla clientela private uno strumento concreto per proteggere il patrimonio dall'emotività e dalle oscillazioni tipiche dei mercati quotati e per beneficiare di possibili opportunità in grado di esprimersi su orizzonti temporali di medio-lungo periodo



“Per una rete di private banking d'eccellenza e per la nostra clientela, i private asset sono una scelta d'allocazione patrimoniale diversificata ad alto valore aggiunto”, dichiara Matteo Benetti, Direttore Generale di Credem Euromobiliare Private Banking. “Consentono alle famiglie e agli imprenditori di partecipare in prima persona al rafforzamento del sistema produttivo del Paese, mettendo al riparo l’emotività dalla volatilità di breve termine. Mettere a disposizione dei nostri clienti la capacità di selezione di Credem e la sinergia con un partner di rilievo nazionale come Fondo Italiano d'Investimento significa offrire il massimo livello di solidità, disciplina e vicinanza ai loro reali bisogni di vita e d'impresa”.



Luigi Tommasini, Senior Partner di Fondo Italiano di Investimento, ha evidenziato che: “la collaborazione con Credem Euromobiliare Private Banking consente di mettere a disposizione di una platea più ampia di investitori le competenze che Fondo Italiano ha sviluppato in oltre quindici anni di attività nei mercati privati. Attraverso i nostri fondi di fondi offriamo accesso a portafogli diversificati di imprese italiane, selezionate e accompagnate da gestori specializzati, con l'obiettivo di coniugare opportunità di rendimento di lungo periodo, elevata diversificazione dei rischi, sostegno alla crescita del tessuto produttivo e, infine, rafforzamento dell’ecosistema del private capital del nostro Paese. La complementarità tra la nostra esperienza negli investimenti e la capacità di Credem di comprendere le esigenze patrimoniali della propria clientela costituisce il valore distintivo di questa partnership. Vogliamo rendere il private equity una componente sempre più accessibile, consapevole e qualificata delle strategie di investimento”.



“La nostra storia nasce dal sostegno quotidiano al tessuto produttivo italiano. Siamo convinti che sia un punto di forza. La straordinaria qualità dell'attivo e la solidità finanziaria che la BCE ci riconosce a livello europeo sono il frutto di una profonda e riconosciuta capacità di selezione e valutazione delle impres"», sottolinea Stefano Pilastri, Condirettore generale Credem e Vicepresidente di Credem Euromobiliare Private Banking. “Attraverso le nostre società dedicate trasferiamo questa competenza distintiva nel mondo dei private asset, offrendo ai clienti l'opportunità di investire con rigore e fiducia nella crescita dell’economia reale italiana”.

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