Ferrari, JP Morgan conferma la fiducia: il Cavallino tra i titoli automotive favoriti per il 2027

La banca d'affari conferma giudizio Buy e target price 420 euro

(Teleborsa) - Scambia in profit Ferrari che lievita del 2,81%, sostenuto anche dalla view positiva di JP Morgan sul comparto automobilistico. La banca d'affari conferma la raccomandazione Buy e il target price di 420 euro, inserendo il gruppo di Maranello, insieme a Porsche , tra i costruttori che potrebbero sovraperformare il mercato nel prossimo anno.



Nel suo scenario per il settore automotive, JP Morgan individua in Ferrari uno dei player meglio posizionati grazie alla solidità del portafoglio prodotti, al forte posizionamento competitivo e alla capacità di mantenere un elevato potere di determinazione dei prezzi.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al cavallino rampante di Maranello rispetto all'indice di riferimento.



Lo scenario tecnico di Ferrari mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 365,4 Euro con area di resistenza individuata a quota 376. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 359,5.





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