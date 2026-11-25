Lidl Italia, fatturato +6,4% a 8 miliardi e attesa ulteriore crescita

Ma pesa il caro energia. Da inizio 2027 al via shop online per il non food

(Teleborsa) - Lidl Italia ha archiviato l'esercizio fiscale concluso a febbraio 2026 con ricavi per 8 miliardi di euro, in aumento del 6,4% annuo. A confermarlo è stato l'amministratore delegato Martin Brandenburger durante la presentazione del Report d'Impatto Socio-Economico 2025 dell’azienda.



Le prospettive restano positive anche per l'anno in corso. "Abbiamo accelerato il motore, sicuramente supereremo l'anno scorso. La cosa bella è che nei nostri negozi entrano sempre nuovi clienti. Noi abbiamo un'inflazione a zero, nel mercato è al 2,3% e questo vuole dire noi cresciamo perché abbiamo nuovi clienti".



Nel suo intervento il Ceo ha però evidenziato alcune criticità che incidono sulla competitività dell’impresa, a partire dal costo dell’energia e dagli oneri burocratici. "Qui abbiamo uno dei più alti costi per l'energia di tutti i Paesi d'Europa e questo ci crea delle difficoltà". Un aggravio che, secondo il manager, pesa direttamente sui conti aziendali: "Nella nostra azienda spendiamo 30 milioni di più solo per l'energia, senza fare compromessi sui prezzi, perché resta tutto nei nostri margini anche per tutelare il potere di acquisto delle famiglie, ma serve che le istituzioni consentano di avere energia economica e sostenibile, che per noi è molto importante".



Lidl chiede inoltre un’accelerazione sul fronte delle semplificazioni amministrative per sostenere il piano di sviluppo della rete commerciale. Alle istituzioni, infatti, l’azienda domanda anche un "aiuto in termini di semplificazione e di poter accelerare a investire. Questo vuole dire avere meno burocrazia, meno pratiche amministrative e riuscire a investire e realizzare i nostri piani, sviluppare la nostra rete".



Guardando al futuro, Brandenburger ha sottolineato il potenziale dell'agroalimentare italiano anche sui mercati esteri: "Se abbiamo queste condizioni possiamo anche portare questo valore aggiunto all'estero. Il nostro sogno è moltiplicare il valore della liquidità. Qui in Italia abbiamo un vantaggio che non hanno tutti i Paesi: nel settore agroalimentare noi giochiamo in Champions League e vogliamo che sia così anche in futuro".



A inizio 2027 lo shop online per il non food

Sul fronte dell'innovazione commerciale, Lidl Italia si prepara a entrare nell'e-commerce dei prodotti non alimentari, prevedendo il lancio dello shop online dedicato all'intera gamma non food per l'inizio del prossimo anno.



"Ci sarà una novità importante: sono felice di annunciarvi che il prossimo anno lanciamo il nostro shop online per tutto il non food. I sei brand del non food saranno disponibili online, con un assortimento molto più ampio, ma nelle filiali rimane l'offerta non food con le relative offerte settimanali", ha annunciato il Ceo.



La piattaforma, già operativa in altri mercati europei, rappresenta un passaggio strategico per la crescita del gruppo in Italia. "Lo shop online dei prodotti non alimentari, c'è già in altri mercati in Europa come in Germania. Ora siamo felici di poterlo portare anche in Italia. Per noi non era importante essere i primi a farlo, perché volevamo che fosse un concept che funzionasse e che non perda soldi. Ora siamo pronti come struttura".

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