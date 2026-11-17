iliad conferma forte crescita nel 3° trimestre. Italia traina risultati Gruppo

(Teleborsa) - Il Gruppo iliad ha chiuso il terzo trimestre con risultati in forte crescita, mentre la controllata italiana iliad Italia traina la crescita del Gruppo, che punta a diventare il terzo operatore di tlc in Europa nel 2027.



I numeri del Gruppo



Il Gruppo iliad ha mantenuto la sua posizione di leader di crescita in Europa, registrando una crescita organica dei ricavi da servizi del 5% nel terzo trimestre e del 3,9% nei primi nove mesi dell'anno. Buoni risultati commerciali in ciascuna delle sue tre aree geografiche in cui è presente e in accelerazione in Francia e Italia.



L'utile rettificato del Gruppo per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2026 è stato pari a 592 milioni di euro, in crescita del 64% su base annua. L'Equity Free Cash Flow è aumentato del 42%, raggiungendo 1,27 miliardi di euro, ponendo il Gruppo saldamente sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di generare oltre 1 miliardo di euro di flusso di cassa per l'intero anno.



iliad Italia motore di sviluppo



Per quanto concerne iliad Italia, nel terzo trimestre, ha registrato un fatturato pari a 1,016 miliardi di euro, in crescita del 10% sul pari periodo del 2025. L'EBITDAaL si attesta a 355 milioni di euro, in crescita del 20,5%. Le attività di iliad in Italia hanno generato un free cash flow operativo di 164 milioni di euro nei primi nove mesi dell’anno, in aumento del 59,7% rispetto allo stesso periodo del 2025.



Al 30 settembre 2026, in Italia iliad supera i 13 milioni e mezzo di utenti tra mobile e fisso: una base utenti in aumento costante dal 2018, con +0,2 milioni di nuovi utenti solo nell’ultimo trimestre. Nel mobile, iliad registra 12,9 milioni di utenti accrescendo la sua quota di mercato nel segmento delle SIM Human, pari al 16,3%.



"Questi risultati certificano il nostro ruolo di leader della crescita nel mercato italiano. La dinamica commerciale del terzo trimestre, la migliore dell'anno per mobile e fibra, dimostra la solidità del nostro business", ha dichiarato Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad, agigungendo "numeri che confermano il ruolo di primo piano di iliad e l’efficacia del suo modello in Italia: un approccio agile, fatto di processi snelli e semplici, con l’utente e le sue esigenze sempre al centro; un approccio che continua a fare la differenza nonostante un mercato maturo e fortemente competitivo".

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