Ucraina, Zelensky attende da Washington la data del vertice a quattro

Budanov: spero in incontro multilaterale prima di Natale

(Teleborsa) - Kiev attende che gli Stati Uniti fissino la data del prossimo incontro negoziale, che dovrebbe svolgersi in formato quadrilaterale. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver ricevuto il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna. "L'Ucraina ha fatto molto per coinvolgere pienamente l'Europa nel percorso di pace con gli Stati Uniti. E ora attendiamo che la parte americana fissi una data per il prossimo incontro, che dovrebbe ora essere quadrilaterale", ha scritto sui social.



Zelensky: garanzie di sicurezza e pressione russa



Con Tsahkna, alla quarta visita a Kiev quest'anno, Zelensky ha discusso "naturalmente" anche di negoziati e future garanzie di sicurezza, oltre che di aiuti energetici e della Conferenza sulla ricostruzione, che si terrà in Estonia a inizio 2027. Il presidente ha informato l'ospite degli attacchi alle infrastrutture energetiche: "La Russia sta investendo ingenti risorse nel tentativo di distruggere la normalità della vita quotidiana. Ecco perché tutto ciò che rafforza la nostra resilienza è fondamentale".



Budanov: spero in incontro multilaterale prima di Natale



Un incontro di lavoro a quattro, con Ucraina, Russia, Usa e partner europei, potrebbe tenersi prima di Natale, ha dichiarato il capo dell'Ufficio presidenziale Kyrylo Budanov ai giornalisti, in un intervento trasmesso da Novyny.live. Alla domanda se si sarebbe svolto un incontro multilaterale prima di Natale, ha risposto: "Beh, lo spero". Sulla partecipazione fisica degli europei, alla luce della posizione di Mosca, ha osservato: "Solo il tempo lo dirà, ma credo che in un certo formato sia realistico".



Prigionieri: scambio in più fasi



Budanov ha anticipato anche lo scambio su larga scala di prigionieri di guerra, che avverrà "in più fasi": "Mille, diverse centinaia, in più fasi. Perché è improbabile che sia possibile farlo in un solo giorno". La prima è attesa "verso la fine di novembre, l'inizio di dicembre", comunque prima di Natale. Il processo è già in coordinamento con Mosca. "L'ultima volta che ho parlato con la controparte russa di questo argomento, tutti stavano lavorando. Ci sono alcuni punti critici classici, del tipo 'concederemo questo, non concederemo quello', ma ci occupiamo di queste questioni da molti anni", ha spiegato.

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