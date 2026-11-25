Usa, a ottobre redditi personali crescono più delle attese mentre rallentano le spese

PCE price index core accelera su anno al 3,3%

(Teleborsa) - Sopra le attese la crescita dei redditi delle famiglie americane a ottobre 2026, rallentano invece le spese. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE) sono aumentati dello 0,3%, dopo il +0,6% del mese precedente, risultando sotto il +0,4% atteso degli analisti.



I redditi personali hanno registrato una variazione positiva dello 0,7%, contro stime del mercato che indicavano un aumento dello 0,4% e rispetto al +0,3% rilevato nel mese precedente (rivisto da +0,2%). L'incremento è stato trainato principalmente da una maggiore retribuzione, da prestazioni sociali pubbliche e da redditi derivanti da attività finanziarie.



Il PCE price index core - una misura dell'inflazione che esprime l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali al netto di componenti volatili - evidenzia una crescita dello 0,3% su mese, confermando il ritmo del mese precedente, mentre su base annua ha accelerato al 3,3% dal 3,1% del mese precedente, un dato leggermente superiore alle previsioni di mercato, che indicavano il 3,2%, e che segna il livello più alto da novembre 2023.

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