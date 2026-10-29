USA, a settembre spese personali e redditi crescono meno delle attese

(Teleborsa) - Sotto le attese la crescita dei redditi e delle spese delle famiglie americane a settembre 2026. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE) sono aumentati dello 0,5%, dopo il +0,9% del mese precedente, risultando sotto il +0,6% atteso degli analisti.



I redditi personali hanno registrato una variazione positiva dello 0,2%, contro stime del mercato che indicavano un aumento dello 0,3% e rispetto al +0,3% rilevato nel mese precedente.



Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, evidenzia una crescita dello 0,3% su mese (+0,3% le stime degli analisti e il mese precedente) e del 3,1% su anno, in linea con il consensus e rispetto al +3% precedente.

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