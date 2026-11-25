Usa, scorte petrolio settimanali aumentano meno delle attese

(Teleborsa) - Hanno rallentato le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 20 novembre 2026, sono incrementate di 1,1 milioni di barili a 418,9 MBG, a fronte di un aumento atteso di 1,5 milioni. La settimana precedente gli stock di greggio erano aumentati di circa 3,38 milioni di barili.



É incrementato anche lo stock di distillati che si è attestato a quota 105,6 MBG dai 104,9 MBG della settimana precedente, così come le scorte di benzine che hanno registrato una crescita di 1,7 milioni a quota 217,7 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono invece calate di 2,9 milioni MBG a 273,5 MBG.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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