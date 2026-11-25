Vendita diretta al femminile: al centro flessibilità, autonomia e indipendenza economica

(Teleborsa) - Il 90,8% delle donne attive nella vendita diretta apprezza molto la possibilità di un corretto work-life balance, il 90,1% ritiene importante l’autonomia gestionale, mentre l’86,7% gradisce di poter modulare l’impegno nel tempo. Poi risultano attrattivi anche i guadagni e infatti l’84,2% ritiene cruciale l’indipendenza economica. Sono i risultati del primo Osservatorio nazionale Univendita su oltre 80mila incaricate alla vendita diretta che lavorano per le aziende associate a Univendita-Confcommercio, diffusi alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.



In seno al vasto campione di oltre 7.600 rispondenti, per quasi il 45% delle venditrici l’attività integra un altro lavoro, il 16,6% dichiara di svolgerla part-time, ma per poco meno di una su cinque si tratta dell’impegno principale. Nelle motivazioni che le hanno spinte a scegliere questo settore torna la conciliazione vita-lavoro, decisiva per un’incaricata su tre, tuttavia ben il 27,8% indica le opportunità di guadagno e il 17,4% fa riferimento alle occasioni di crescita professionale e personale.



Quasi nove donne su dieci consiglierebbero questo lavoro ad altri. L’87% del campione si sente valorizzato e il 91,4% si dice gratificato. Quasi due sue tre ritengono soddisfacente o comunque adeguato il corrispettivo rispetto all’impegno dedicato e il 72,6% è consapevole che ci siano pari opportunità di guadagno tra donne e uomini. Non a caso la fidelizzazione è alta, a dimostrazione che la vendita diretta non è un lavoro mordi e fuggi: il 53,6% vi opera da almeno sette anni, soglia che sale al 70,6% se consideriamo un lasso di tempo di almeno quattro anni.



Secondo l’Osservatorio Univendita, una incaricata su quattro usa gli strumenti digitali per gran parte dell’attività e il 52,7% con regolarità, a riprova di un comparto al passo con i tempi, che affianca l’innovazione all’imprescindibile relazione diretta tra venditore e cliente. Quasi il 95% delle venditrici si riconosce nei valori e nell’eticità dell’azienda per cui lavora e il 96,8% si sente orgoglioso di ciò che fa.



Sul fronte della formazione, sempre gratuita, l’84,9% apprezza molto quella erogata dalle aziende sul prodotto e il 75,9% sulle tecniche di vendita. Anche la gestione del team e la comunicazione superano abbondantemente il 60%, e il 43,3% del campione gradisce con convinzione pure il training sulla gestione finanziaria. Di conseguenza la vendita diretta è considerata più soddisfacente o almeno in linea con gli altri settori dall’82,3% delle incaricate. In ogni caso, oltre l’80% del campione ritiene che la formazione ricevuta sia utile e generi crescita professionale.



Infine, il tema del rapporto con la clientela, terreno su cui le donne sanno far valere tradizionalmente una loro naturale inclinazione e spiccata creatività relazionale. Non a caso rappresentano quasi il 90% degli addetti complessivi nel comparto. Il 94% del campione sostiene che con i clienti si crea spesso un rapporto di fiducia e per l’86% questa relazione è l’aspetto più apprezzato del lavoro. L’81,2% dichiara di mantenere rapporti con il consumatore anche oltre la vendita e l’84,9% si sente un punto di riferimento per i clienti. Non a caso, alla domanda su cosa conti per il futuro della vendita diretta, oltre una venditrice su quattro fa proprio riferimento alla relazione con il cliente, mentre il 18,4% cita la crescita economica e il 14,1% la flessibilità lavorativa.



Marta Gamba, segretario generale Univendita, commenta: "Questi dati sono molto importanti per il nostro comparto e la nostra associazione, che da sempre coltiva la cultura della parità di genere e promuove iniziative per l’emancipazione femminile. Le donne rappresentano il vero valore aggiunto del settore, il nostro tesoro più grande. E la vendita diretta offre occasioni di impiego e di carriera che aiutano a contrastare la violenza economica, uno degli aspetti più insidiosi e spesso silenziosi della violenza di genere. La survey consente a noi come associazione e alle nostre aziende di calibrare e affinare policy e azioni capaci di mettere sempre più al centro le nostre venditrici".





Condividi

```