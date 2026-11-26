Asta BOT 6 mesi, collocati 8,5 miliardi con rendimento in aumento

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 8,5 miliardi di euro di BOT 6 mesi (vita residua 182 gg) nell'asta di collocamento di titoli di Stato svolta nella giornata del 26 novembre 2026.



In particolare, la domanda ha superato i 12,15 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,43. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 3,005%, ovvero 13 punti base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 25 settembre 2026.

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