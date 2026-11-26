Commissione UE autorizza acquisto di IVS Group da parte di Luigi Lavazza

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di IVS Group da parte di Luigi Lavazza. L'operazione riguarda principalmente l'installazione, la manutenzione e la gestione di distributori automatici di bevande e snack.



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleva problemi sotto il profilo della concorrenza, data la limitata posizione di mercato complessiva delle società a seguito dell'operazione e il suo impatto circoscritto sulla struttura del mercato. L'operazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.

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