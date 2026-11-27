(Teleborsa) - Dopo un debutto
da record, le azioni di Anthropic hanno chiuso la prima settimana di quotazione al Nasdaq superando il prezzo di offerta pubblica iniziale (IPO) di 83 dollari. Alla chiusura di venerdì, anticipata alle 13:00 dopo il Giorno del Ringraziamento, il titolo del dell'azienda guidata da Dario Amodei ha registrato un rialzo dell'11% a 92,46 dollari, interrompendo così una serie di due chiusure consecutive al di sotto del prezzo di IPO.
L'azienda creatrice di Claude Code ha beneficiato di un trend positivo generale in una giornata di scambi a orario ridotto dopo la festività del Giorno del Ringraziamento, che ha visto il ritorno dell'appetito per il rischio dopo una fase di flessione, in seguito alle vicende che hanno riguardato Jensen Huang, CEO di Nvidia, portando gli investitori a valutare il potenziale impatto di tali controversie sull'intero ecosistema dell'IA.
Con queste quotazioni, Anthropic raggiunge una capitalizzazione di mercato di circa 1,7 trilioni di dollari. Si tratta di un valore inferiore al picco di oltre 2 trilioni di dollari toccato durante il debutto del 19 novembre, quando le azioni avevano raggiunto i 115,10 dollari prima di ripiegare.
L'andamento altalenante del debutto ha sollevato interrogativi sulle modalità di esecuzione dell'IPO. Alcuni investitori hanno messo in discussione la decisione di consentire alle banche collocatrici di Anthropic di esercitare la cosiddetta opzione di sovra-allocazione (over-allotment) già dopo il primo giorno di contrattazioni, anziché mantenere tale facoltà per sostenere il titolo.
Altri hanno richiamato l'attenzione sul cospicuo pacchetto di azioni – fino a 315 milioni – che, in base al prospetto informativo, è stato svincolato dagli accordi di lock-up (che limitano la vendita da parte degli insider) proprio nel primo giorno di quotazione, nell'ambito di un piano di sblocco graduale previsto su base annuale. Il 15 dicembre è previsto lo sblocco di un'ulteriore tranche fino a 303 milioni di azioni detenute dagli insider.
A dicembre, le azioni di Anthropic potrebbero essere incluse in alcuni indici, tra cui il Nasdaq 100.