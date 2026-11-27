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Borsa: Brillante Milano in avvio (0%)
Il FTSE MIB inizia a scambiare a 48.362,35 punti
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27 novembre 2026 - 09.02
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