Germania, surplus bilancia commerciale cala a 15,6 miliardi di euro a settembre

Importazioni accelerano a un massimo da quasi quattro anni

(Teleborsa) - Diminuisce contro le attese il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di settembre 2026 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 15,6 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 17,9 miliardi di agosto. Il dato è inferiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 19,2 miliardi.



Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono aumentate del 2% su base mensile, raggiungendo i 141,1 miliardi di euro; il dato segue un calo dello 0,4% nel mese precedente (rivisto da -0,8%) e supera le previsioni di mercato, che stimavano una crescita dello 0,5%. Le importazioni sono salite del 4,2% su base mensile, toccando i 125,5 miliardi di euro — un massimo che non si vedeva da quasi quattro anni — superando nettamente le aspettative di mercato, che prevedevano un rialzo dello 0,5%, e accelerando rispetto allo 0,6% (rivisto da +0,9%) del mese precedente.



(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)

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