(Teleborsa) - La Banca centrale del Messico (Banxico) migliora le prospettive sull'economia nazionale dopo un terzo trimestre migliore delle attese. Nel nuovo rapporto trimestrale, l'istituto prevede per il 2026 una crescita del PIL
dell'1,9%, con un intervallo compreso tra l'1,7% e il 2,1%.
Per il 2027 viene confermata una crescita del 2%, con una forchetta tra l'1,3% e il 2,7%, mentre per il 2028 la stima sale al 2,5%, anche tenendo conto dell'effetto dell'anno bisestile.Consumi ed export sostengono la ripresa
Secondo la governatrice Victoria Rodríguez Ceja, l'economia messicana mostra segnali di rilancio, ma restano diverse sfide da affrontare, a partire dall'incertezza commerciale, dalle tensioni geopolitiche e dai rapidi progressi tecnologici.
La crescita dovrebbe essere sostenuta dalla tenuta dei consumi e dalle esportazioni di beni tecnologici verso gli Stati Uniti. Gli investimenti, invece, resterebbero relativamente deboli, anche per le incertezze sui rapporti commerciali con Washington e sulla revisione del trattato di libero scambio tra Messico, Stati Uniti e Canada (T-Mec).Inflazione, ritorno al 3% atteso nel 2027
Sul fronte dei prezzi, Banxico ha rivisto al rialzo le stime sull'inflazione di fine 2026, portandole al 3,7%. L'istituto conferma tuttavia il ritorno dell'indice all'obiettivo del 3% nel quarto trimestre del 2027.
I rischi restano orientati al ribasso per la crescita economica e al rialzo per l'inflazione. L'attenzione dei mercati è ora rivolta alla prossima riunione di politica monetaria, prevista per il 17 dicembre.(Foto: Reinhard Jahn)