Barbie, Taylor Swift e la Fed

Nella conferenza stampa di ieri, 26 luglio, la giornalista del New York Times ha chiesto a Powell se la corsa ad acquistare biglietti per il tour di Taylor Swift e per il film Barbie non siano un segno di grande salute dei consumatori e dell'economia americana.La questione non è eccentrica come si potrebbe pensare. La domanda per Barbie è così forte che in molti si sono chiesti perché il biglietto costi solo 15 dollari. I commentatori hanno osservato che i produttori contano sul fatto che Barbie verrà visto più volte dagli appassionati. Altri hanno fatto notare che ai 15 dollari vanno aggiunti i 10 per un cestino piccolo di popcorn. Il fatto è che il biglietto del cinema, che nel 1969 costava in media 1.42 dollari e nel 2007 aveva toccato i 7.50, oggi raggiunge facilmente, a New York, i 28 dollari senza popcorn.Quanto a, il prezzo dei biglietti per i suoi concerti è stato oggetto di indagini da parte di alcune procure, di numerose interrogazioni in Congresso e di un'indagine dell'antitrust. Il tutto non ha impedito che nel novembre scorso, non appena la campagna di vendita è iniziata, ci siano state subito. I biglietti costano in media 150-200 dollari, ma si arriva a 1450 se si vuole un buon posto e se si vuole avere diritto a un poster e a un gingillo. Il tour andrà comunque avanti fino alla fine del 2024.Aneddoti, si dirà. Resta il fatto che, dopo 550 punti base di rialzi dei tassi i segnali di rallentamento sono pochi, le borse continuano a salire e le materie prime sono in ripresa. Ormai da mesi,. Poi c'è un nuovo rialzo e i mercati festeggiano di nuovo la fine del ciclo, e così via.Come scrive Steven Kamin, ex Fed,. Il danno di un'inflazione che dovesse riprendere forza sarebbe incalcolabile, dice, mentre una moderata recessione sarebbe perfettamente accettabile.