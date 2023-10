Vivere vicini al 5

Per questa volta abbiamo probabilmente evitato di vedere il decennale americano toccare il 5 per cento. Il, per quanto malamente correlato con quello dell'Employment Report ufficiale, offre un'immagine meno tesa del mercato del lavoro americano e tanto basta al mercato obbligazionario globale per arrestare la spirale negativa degli ultimi giorni e spingere a qualche ricopertura dell'enorme quantità di short (la più alta da sempre sul mercato future) che si era creata sul Treasury.Neli dati delle prossime settimane. Questo inizialmente viene accolto bene dai mercati, tanto obbligazionari quanto azionari. Per andare dal caldo al freddo si passa infatti per il tiepido, che in questa fase è la condizione preferita.Se si resta nel tiepido (crescita all'1.5 per cento, 100mila unità al mese di nuovi occupati) la Fed consegue quello che si era proposto. Mantiene per prudenza i tassi sui livelli attuali per sei-nove mesi ma poi ha spazio per tagliarli l'anno prossimo di quei 50 punti base che ha indicato nelle previsioni dell'ultimo Fomc. In questo caso i mercati obbligazionari e azionari possono chiudere l'anno in ripresa e sperare legittimamente in ulteriori recuperi nel 2024.Se il tiepido è però solo l'anticamera del freddo e l'economia americana raggiunge quella europea, che è già entrata in recessione, solo i bond di qualità hanno spazio per risalire mentre per le borse le prospettive si fanno più grigie.. In questo caso il decennale tocca e supera il 5 per cento, la Fed si vede costretta ad alzare ancora i tassi a novembre e riparte la spirale negativa che abbiamo visto in questi giorni, con danni inevitabili anche per le borse.