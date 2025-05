Unicredit lancia il suo primo Longevity Economic Forum

UniCredit

(Teleborsa) -, che si terrà a Palazzo mezzanotte il 28 maggio 2025. Il forum riunirà esperti internazionali, economisti e decision-maker per affrontare una delledel nostro tempo: ledi un mondo in cui le persone vivono molto più a lungo.Organizzato da UniCredit, l’evento si svilupperà nell’arco di un’intera giornata e vedrà la partecipazione di:, Premi Nobel per l’Economia,di UniCredit,, Presidente di Fidelity International,, Direttore del National Innovation Centre for Ageing (NICA) del Regno Unito,, Direttore per l’Occupazione, Lavoro e Affari Sociali dell'OCSE,, Direttore del Dipartimento di Economia dell'Università Bocconi,, Direttore emerito del Max Planck Institute for Social Law and Social Policy,, Chair World Council of Environmental and Resource Economists Associations (EAERE) e Chair UN SDSN Global Climate Hub. Parteciperanno inoltredell’ecosistema della longevità.UniCredit presenterà anchesviluppatie con la società di gestione, tra cui una serie di Osservatori e. Queste analisi comprendono un approfondimento su tutti i principali mercati in cui opera la banca.verranno pubblicatispazieranno dall’innovazione nella consulenza e negli investimenti, alla progettazione dial futuro del, dell’dellee della, esplorando come supportare finanziariamente vite sempre più lunghe in un’Europa che invecchia rapidamente.UniCredit si impegna afinanziarie che supportino. Ciò include, con un ruolo sempre più centrale per l’assicurazione. L’obiettivo è trasformare il cambiamento demografico da sfida in un’opportunità unica di crescita economica, resilienza sociale e prosperità umana. Come banca paneuropea, al centro delle economie e delle comunità in cui opera, UniCredit mira ad anticipare le esigenze future dei clienti - anche corporate - e a generare valore di lungo periodo nei territori in cui è presente."La questione fondamentale è come promuovere un invecchiamento sano. Ciò richiede una giusta combinazione di politiche e investimenti a lungo termine nel capitale umano già dalla prima infanzia", afferma, Head of the Economics Department, Bocconi University."L'invecchiamento della popolazione è spesso visto solo come una sfida. In realtà, la longevità offre anche grandi opportunità di crescita e prosperità per le nostre economie. Non dobbiamo sprecare queste opportunità con politiche poco lungimiranti", afferma, Director emeritus, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy."Le aziende hanno sempre pensato che il loro futuro fosse legato ai giovani. Ora potrebbe risiedere nei più anziani.", afferma, CEO 20-first, Ambassador - Stanford Center on Longevity."Gli investimenti nella longevità dovrebbero comprendere sistemi economici e sociali più ampi, che consentano agli individui di vivere una vita produttiva e soddisfacente durante tutti gli anni che hanno in più da vivere", sottolinea, Nobel Laureate in Economic Sciences, Professor of Finance at MIT Sloan School of Management."L'economia della longevità non riguarda solo il vivere più a lungo - significa prosperare nell'ambito di una maggiore aspettativa di vita, ridefinendo settori industriali, strategie di investimento e il tessuto stesso della società", aggiunge, Nobel Laureate in Economic Sciences, Professor and Dean Emeritus, Stanford Graduate School of Business, Senior Fellow at the Hoover Institution, Stanford."Valorizzare il proprio bonus di longevità: la pensione non è la fine, ma una transizione", conclude, Ambassador - Stanford Center on Longevity.