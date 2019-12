Banche & MES: dividendi agli azionisti e salvataggi di Stato

Le banche sono sempre le stesse. Si lamentano della crisi, delle conseguenze della innovazione tecnologica, dei tassi di interesse irrisori che derivano dalla massiccia immissione di liquidità da parte delle Banche centrali, di quelli addirittura negativi imposti dalla BCE sulle riserve libere.

Intesa Sanpaolo

Unicredit

Ing

Bnp Paribas

Propinano piani industriali devastanti, con licenziamenti a decine di migliaia e chiusure di agenzie, filiali e sedi, mentre aumentano le commissioni su ogni operazione di prelievo e di versamento.Oggi,: è solo un costo.Ma i risultati, per gli azionisti delle banche, sono straordinari, nonostante tutto. A novembre scorso, allo stacco delle cedole, ci sono state anche le due big italiane nel paniere "", il gruppo dei dieci migliori istituti europei per distribuzione di dividendi.ha occupato il terzo gradino del podio, con una cedola che ai prezzi attuali ha reso il 9,2% sulle stime del 2020. E' stata superata solo dalla austriaca(18%) e dall'irlandese(12,9%).si è piazzata al nono posto ( 6%). La precedono, dalla quarta all'ottava posizione:(7,5%),(7,5%), la banca svedese(7,2%), la belga(7,1%) e(6,5%), mentre l'ultimo gradino va allaSe gli azionisti festeggiano, beati loro, per la pioggia di miliardi incassati, dietro questa ricca messe di dividendi ci sono le solite nubi: ied i rimedi predisposti per evitare che abbia conseguenze sistemiche, come accadde nel 2008 negli Usa.