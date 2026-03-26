Warner Bros, fusione con Paramount al voto degli azionisti il prossimo 23 aprile

(Teleborsa) - Gli azionisti di Warner Bros Discovery voteranno sulla fusione da 110 miliardi di dollari con Paramount Skydance il 23 aprile. Lo ha riferito giovedì il Wall Street Journal.



Il via libera degli investitori aprirebbe la strada all'accordo, che dovrà comunque affrontare l'esame delle autorità garanti della concorrenza statunitensi ed europee.



Paramount ha puntato a concludere rapidamente l'accordo, promettendo di pagare agli azionisti di Warner Bros una "commissione di 25 centesimi per azione" trimestrale a partire da ottobre, qualora l'accordo non fosse ancora stato finalizzato.

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