I dazi di Trump alla Cina hanno picchiato duro

Solo nel corso del 2019 si sono visti i risultati della feroce stretta americana sulle importazioni dalla Cina.

E' per questo motivo che Pechino, vedendo ridurre fortemente il proprio export verso gli Usa, si è decisa a firmare l'Accordo sulla Fase 1 delle trattative , impegnandosi ad aumentare l'import di merci e servizi dagli Usa.Ci saranno delle conseguenze negative per il resto del mondo: per la Cina, comprare merci e servizi dagli Usa oppure dall'Europa, è lo stesso. Per noi, ovviamente no: pagheremo con minori esportazioni alla Cina il riequilibrio commerciale tra questa e gli Stati Uniti.La, è iniziata il 22 marzo del 2018 , quando il Presidente americano Donald Trump accusò la Cina di "aggressione economica". A più riprese, le tariffe hanno riguardato un volume crescente di importazioni dalla Cina. Pechino ha risposto con ritorsioni mirate a colpire al cuore il bacino elettorale di Trump, penalizzando fortemente l'import di prodotti agricoli e di carne.Sono passati dunque 20 mesi da allora, e solo ora si vedono gli effetti della decisione americana: nel corso del 2018, infatti, ci fu una corsa ad aumentare le scorte da parte degli importatori americani, che portò a peggiorare il saldo commerciale negativo nei confronti di Pechino, che passò 375 miliardi del 2017 ai 420 miliardi del 2018.I dati sul commercio estero americano arrivano fino al mese di novembre dell'anno scorso, ma gli effetti dei dazi imposti da Donald Trump sullesono chiari: considerando lo stesso periodo del 2018,, passando da 494 a 419 miliardi. La contrazione è stata dunque del 15%.I dati relativi alle esportazioni americane verso la Cina, che pure è stato soggetto a dazi per ritorsione, mostrano una flessione un po' più contenuta: sono passate infatti da 111 a 98 miliardi di dollari, con una contrazione di 13 miliardi, pari al 12%.Nei primi undici mesi del 2019, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il deficit commerciale americano verso Pechino è passato da 383 a 321 miliardi, con un miglioramento di 62 miliardi, pari al 16%.