Colpi di Maglio, Stelle & Strisce

La campagna elettorale americana è entrata nel vivo: le Primarie non contano, vista la vittoria scontata di Donald Trump in campo Repubblicano, che mira alla rielezione, e del Democratico Joe Biden che lo sfida.

Inutile consultare i: è una partita ancora tutta da giocare, che sarà combattuta a colpi di maglio da entrambe le parti.A gennaio scorso, dopo il primo allentamento della politica monetaria da parte della Fed, che aveva resistito non poco alle sollecitazioni di Trump, la Borsa si era ripresa, e così la fiducia nell'andamento dell'economia: la rielezione sembrava cosa fatta.Era troppo presto, però, per cantare vittoria:. Basta una crisi in Borsa, oppure una lieve contrazione economica, e la rielezione torna in ballo.Così è andata: la campagna elettorale si combatte ormai a colpi di maglio.Ogni giorno, un colpo di scena.è scoppiata la, che ha provocato una ondata died un. Dopo tentennamenti iniziali, la Casa Bianca ha reagito con irruenza, facendosi approvare dal Congresso un Piano di aiuti alle famiglie, con erogazioni dirette per contanti sui conti correnti: il PIL del secondo trimestre del 2020 in caduta del 12% rispetto all'anno precedente, il deficit federale in crescita a 3,7 mila miliardi di dollari ed il debito pubblico al 101% del PIL., si contavano oltre, con un tasso record del 19,5%: quasi un americano su quattro aveva perso il lavoro.