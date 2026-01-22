Apertura in verde per Wall Street su calo tensioni geopolitiche, macro e trimestrali

(Teleborsa) - Avvio in verde per Wall Street
, in scia agli acquisti della seduta precedente, in un contesto di allentamento delle tensioni
grazie alla tregua annunciata da Trump sui dazi contro quei Paesi che avevano inviato soldati in Groenlandia. Parlando da Davos, il presidente americano ha detto di non voler usare la forza e annunciato un accordo quadro con la Nato e la cancellazione dei dazi minacciati in precedenza. Più prudenza è stata usata dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, sottolineando che per un eventuale accordo c’è ancora molto lavoro da fare.
Gli investitori intanto valutano gli ultimi dati macroeconomici
a stelle e strisce, usciti prima dell'apertura della Borsa - la lettura finale del Pil del terzo trimestre, l’indice Pce
e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione
- che potranno fornire ulteriori spunti per le prossime mosse della Federal Reserve
la quale si riunirà la prossima settimana
e da cui ci si attendono tassi invariati.
Prosegue intanto la stagione delle trimestrali
, con i conti, tra le altre, di GE Aerospace
, P&G
e Abbott
, usciti a mercati ancora chiusi. Cresce l'attesa per i risultati del produttore di chip Intel
, che verranno dopo la chiusura della borsa.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
sale dello 0,53%, a 49.338 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
, che avanza dello 0,48% a 6.908 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100
(+0,58%); come pure, in rialzo l'S&P 100
(+0,59%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori telecomunicazioni
(+1,67%), materiali
(+0,94%) e informatica
(+0,77%).