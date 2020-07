"Esproprio o Regalo?"

C'era grande, trasmessa come sempre in differita su Canale Chigi: non è un Talk Show col dibattito sguaiato e gli ospiti a sorpresa, e neppure un Reality con i personaggi confinati da qualche parte.Laè un genere televisivo che ha regole ben precise: il racconto non si conclude mai, se non per la decadenza fisica degli interpreti, che vengono via via rimpiazzati da nuovi commedianti. Ogni puntata dovrebbe essere quella decisiva, ma si conclude invariabilmente con un colpo di scena che rinvia ancora la soluzione… il pubblico deve rimanere in perenne attesa della puntata successiva.…Basta!, la pazienza è finita! Sono ormai due anni che si traccheggia dopo la Tragedia del Crollo del Ponte……si deve decidere sulla Revoca della Concessione, con la maggioranza spaccata……tutto può accadere...…la Controparte rischia grosso perché non ha aderito alla Proposta ultimativa del Governo……Convocato alle 22, il Consiglio dei Ministri che doveva pronunciarsi sulla vicenda dell', si sarebbe concluso alle 4 del mattino, tra sospensioni e trattative convulse: niente Conferenza stampa, solo uno scarno "Comunicato della Vittoria", da cui si evince chiaramente che l'attuale azionista di maggioranza,, che fa a sua volta capo alla famiglia Benetton, scenderà dall'attuale 88% ad una quota minima, tra il 10% ed il 12%, giusto per avere un posto nel Cda...…C'è un turbinio di procedure da espletare, nel corso di almeno un anno: si parte con l'ingresso dellain ASPI, sottoscrivendo un aumento di capitale riservatole, poi altri azionisti "graditi" compreranno altre quote da Atlantia, poi si procederà alla quotazione sul mercato di ASPI con una, previa la scissione della proprietà di ASPI tra i soci di Atlantia…