La stupidità è la forza delle Macchine

Le dinamiche umane non hanno sosta, così come la invenzione di sempre nuove Macchine, da quella semplicissima della leva al supercomputer.

Da una parte, a tecnologie invariate, si assiste alla semplice, per trasferirle laddove iivi compreso quello del lavoro sono più bassi.Dall'altra parte, vengono introdotte sempre nuove tecnologie che servono a ridurre i costi: risparmiando sull'impiego di manodopera, di energia, di materie prime, ovvero accelerando i tempi di produzione.Le innovazioni in campo agricolo, con la meccanizzazione delle coltivazioni, hanno reso esuberanti dal lavoro in campagna grandi quantità di contadini che hanno trovato impiego nelle fabbriche.A sua volta, laha reso esuberanti dal lavoro in fabbrica grandi quantità di operai che hanno impiego nei servizi.Il processo di informatizzazione nelle attività di ufficio risale alla fine degli anni Ottanta: i computer hanno sostituito gran parte delle attività ripetitive di elaborazione dei dati e di archiviazione delle informazioni. Il processo di automazione consentiva di spostare verso l'alto l'attività lavorativa, che si concentrava sulle funzioni più alte, quelle più sofisticate che il computer non riusciva ancora ad elaborare.