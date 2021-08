Torniamo all'ONU: basta G7, G20 e Diplomazie Telefoniche

Il 15 agosto 2021 è, quella dell'Eccezionalismo americano, quella, essendo rimasta l'Unica Superpotenza Globale avendo fatto collassare l'URSS ed il sistema di Paesi comunisti di cui era a capo.Si sono arrogati il "", intervenendo militarmente insenza alcuna preventiva deliberazione dell'ONU, per porre fine al massacro della "minoranza musulmana"., provocando la caduta delle cosiddette democrature arabe, da Ben Alì in Tunisia ad Hosni Mubarak in Egitto. Hanno addirittura denunciato al Tribunale penale internazionale il, per aver compiuto massacri a danno della popolazione inerme, colpevole solo di protestare contro di lui ed il suo regime dittatoriale, quando né gli USA né la Libia hanno mai aderito al Trattato istitutivo di tale Corte: tutto ha fatto gioco, per farlo infine assassinare.Questo è stato il sistema unipolare che ha deciso le sorti del mondo a partire dall'8 dicembre 1991, ormai trent'anni fa, quando collassò l'URSS.Finì l'epoca, iniziata nel '46 con il discorso pronunciato a Fulton, nel Missouri, da Winston Churchill in cui il mondo era sostanzialmente diviso in: quella cosiddetta, guidata dagli Usa ed ilguidati con molta determinazione dall'Unione Sovietica. C'era, sì, il terzo mondo, quello che faceva capo alla Cina di Mao-Tse-Tung ed ai Paesi non allineati.Lo, ed era condotto secondo i canoni del, se non addirittura con il divieto di professare una religione come accadeva in Russia. E' pur vero che ai Partiti di ispirazione cattolica, in Germania ed in Italia, fu assegnato il compito di emendare le colpe dei rispettivi popoli che si erano lasciati trascinare dal Nazismo e dal Fascismo scatenando la Guerra, contrastando il pericolo del dilagare del Comunismo nella parte dell'Europa assegnata all'influenza americana. Nel Giappone piegato con il bombardamento nucleare di Hiroshima e Nagasaki, l'Imperatore dovette rinunciare alla sua legittimazione divina.