“Fondo di Garanzia sul Valore Immobiliare”

I veri guai per un Paese cominciano quando la strategia fiscale è guidata dall'obiettivo di fare cassa, subito e ad ogni costo, senza tener conto delle conseguenze sistemiche della tassazione che viene introdotta, come è successo in Italia da almeno trent'anni a questa parte, in particolare dal 1992, e soprattutto quando a questa frenesia si aggiungono le ideologie politiche, come è stato il caso del "federalismo fiscale". Oltre alle entrate proprie, ci sono le aliquote aggiuntive, le addizionali e le compartecipazioni al gettito erariale: tutti i livelli ordinamentali, dalle regioni ai comuni, si sono messi a pescare nelle tasche dei contribuenti.

Nessuno vuole ammettere che l', con l'nelle sue varie e successive declinazioni, ha prodotto danni sistemici enormi sull'intero sistema economico. Si discute in questi giorni della delega fiscale, e del rifacimento del catasto immobiliare, nell'ottica di pervenire ad un riequilibrio dell'imposizione, per poter aggiornare gli estimi e le valutazioni che risalgono a molti anni addietro. Siamo sempre inchiodati alla stessa logica, quella della "".Bisogna andare più a fondo: la, prima o seconda che sia, come qualsiasi altro immobile a fini commerciali o produttivi, non è solo un bene d'uso ma è un asset che. Non capire questo aspetto, soprattutto in un Paese come l'Italia in cui le famiglie detengono un immenso patrimonio immobiliare, significa perdere di vista un aspetto fondamentale del processo di formazione del risparmio, della accumulazione della ricchezza, della funzione di garanzia non solo personale e familiare, ma soprattutto sociale e finanziaria che è affidato al patrimonio immobiliare.