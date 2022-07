Target 2? Gli Italiani sono creditori

E' una commedia degli equivoci questa storia ricorrente de, e principalmente verso la Bundesbank, con un livello record raggiunto a giugno scorso pari a 627,68 miliardi di euro rispetto ai 596,91 miliardi di maggio.Ricostruendo passo dopo passo il funzionamento delsi arriva alla conclusione esattamente opposta: quelli che vengono contabilizzati comenon sono altro che i soldi degli italiani che sono stati trasferiti e depositati presso banche tedesche, le quali sono quindi debitrici verso di noi per questo importo.Vediamo che cosa è successo all'inizio, con l'abbandono delle singole monete nazionali, e, che risponde alla rispettiva Banca centrale.Il Giorno Zero, quando è stata effettuata l, ciascuna Banca centrale ha. La Banca d'Italia ha trasformato le lire in euro, così come la Banca di Francia i franchi, la Bundesbank i marchi e così via. In pratica, anziché avere al passivo una certa quantità di moneta espressa nelle rispettive monete nazionali, hanno trasformato quelle quantità in euro: questa somma complessiva corrispondeva alla quantità di euro, circolanti in ciascuna giurisdizione.Naturalmente a mano a mano che ci sono nuovi Paesi che aderiscono all'euro, si effettua la medesima conversione della rispettiva moneta nazionale al tasso di cambio stabilito, e dunque aumenta la quantità di euro in circolazione.