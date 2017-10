Utili oltre attese per IBM, ma ricavi ancora in calo. Bene il cloud

(Teleborsa) - 22esimo trimestre di fila con ricavi in calo per International Business Machines (IBM), mentre gli utili superano le stime degli analisti.Ildel 2017, si è chiuso con un risultato netto pari a 2,7 miliardi di dollari, in flessione del 4% su base annuale, ma al netto di voci straordinarie,dal mercato.Lesono state pari a 19,15 miliardi di dollari in frenata dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il risultato ha comunque superato le previsioni degli analisti pari a 18,6 miliardi.Nel dettaglio,sonoa 15,8 miliardi.Per l'anno in corso, IBM si attende utili per azione di "almeno" 13,8 dollari.