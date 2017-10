Brexit, i 27 si preparano alla seconda fase delle trattative

Twitter

(Teleborsa) -. Il "quasi" via libera è arrivato oggi per bocca di, al termine del vertice UE. "Le conclusioni sulla Brexit sono state adottate. I leader dell'Unione Europea si preparano alla seconda fase" ha dichiarato il Presidente della Commissione Europea suCiò significa che Londra e Bruxelles sono riuscite a trovare, almeno in linea di massima, la quadra sulle, ossiaIl condizionale, comunque, è d'obbligo. Parlando con i cronisti Tusk ha precisato cheper avviare le trattative commerciali, ma è sbagliato parlare di totale chiusura. "La mia impressione è che le notizie sulle relazioni tra UE e Regno Unito siano state esagerate" ha dichiarato il numero uno della Commissione.Sembra comunque chiaro che, ossia l'onere che Londra dovrà accollarsi per salutare definitivamente l'UE.Nella conferenza stampa al termine della due giorni di summit la Premier britannicaha spiegato che tutto sarà comunicato nell'accordo finale. "Ve l'ho già detto: onoreremo tutti gli impegni finanziari presi durante la nostra permanenza nella Comunità europea", ha spiegato, precisando però che questi impegni devono ancora essere analizzati "linea per linea" perché questo è un dovere nei confronti dei contribuenti britannici.