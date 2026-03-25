Beretta punta ad aumentare partecipazione in Ruger: pronta Opa per salire al 30%

(Teleborsa) - Il gruppo Beretta punta a triplicare la propria quota nella statunitense Sturm Ruger , passando dall'attuale 10% al 30%. Secondo una comunicazione regolamentare diffusa oggi e ripresa dal Financial Times, il produttore italiano ha delineato un'Offerta Pubblica di Acquisto (Opa) per rilevare un ulteriore 20% delle azioni a 44,80 dollari per titolo, con un premio del 10% rispetto alla chiusura di ieri.



La mossa arriva dopo una battaglia per deleghe avviata da Beretta per nominare quattro amministratori nel board di Ruger, accusato di scarsi risultati finanziari. "La nostra pazienza è esaurita", ha dichiarato il direttore generale Robert Eckert, sottolineando che l'offerta diretta ai soci è l'unica scelta rimasta dopo la sospensione delle trattative. Beretta ha chiesto la sospensione della "poison pill" anti-scalata entro fine mese, precisando di non puntare al controllo totale ma a partnership strategiche, data la scarsa sovrapposizione tra i prodotti dei due marchi.

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