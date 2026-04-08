eVISO entra nel mercato iberico: obiettivo 500 mila euro di gross margin entro il 2027

(Teleborsa) - eVISO , società di tecnologia quotata su Euronext Growth Milan attiva nei settori energia, gas e frutta, ha costituito in Spagna la società EVISO LUZ Y GAS S.A., con sede in Galizia e capitale sociale di 60.000 euro. L'AD di eVISO Lucia Fracassi è stata nominata amministratrice unica della nuova società.



Il modello di business si svilupperà in due fasi: nella prima le attività saranno focalizzate sul canale reseller, replicando nel mercato iberico le offerte power già sviluppate in Italia; nella seconda si estenderanno alla vendita diretta ai clienti finali. Le prime forniture di elettricità sono previste nel 2026, con l'obiettivo di raggiungere 500 mila euro di gross margin entro il 2027.



La strategia include anche la valutazione di potenziali operazioni di M&A. La scelta della Galizia risponde a criteri strategici precisi: è una delle regioni storicamente più rilevanti nella produzione energetica spagnola e sede di un network di competenze costruito negli anni da eVISO.



Lucia Fracassi, Amministratrice Delegata, ha dichiarato: "La costituzione di EVISO LUZ Y GAS, S.A. segna l'avvio concreto delle nostre attività nella penisola iberica, individuata come primo mercato strategico di espansione internazionale. La società adotterà un approccio commerciale strutturato in due fasi: nella prima fase, le attività commerciali saranno focalizzate sul canale reseller, espandendo anche nel mercato iberico le offerte power sviluppate nel mercato italiano; nella seconda fase l'offerta si estenderà al canale di vendita diretta ai clienti finali. Sono convinta che questa operazione ci consentirà di generare valore concreto nel mercato iberico, raggiungendo 500 mila euro di Gross Margin entro il 2027".

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