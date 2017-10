Scontro Bankitalia, Calenda: "si è trattato di un incidente"

(Teleborsa) - "Questo incidente prima rientra meglio è per il Paese", ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo Economico,nel videoforum di Repubblica in merito allo scontro tra il premiere il segretario del PDsulla mozione di sfiducia nei confronti di, governatore di"Il ruolo di Bankitalia non è solo interno ma anche esterno connesso alla BCE. Noi adesso abbiamo la partita NPL da affrontare. Se passa un criterio restrittivo il rischio è che le imprese e le famiglie possono attingere meno al credito bancario". "L'autorevolezza e l'autonomia vanno preservate", ha aggiunto il ministro spiegando che ognuno può essere libero di dire ciò che pensa ma che in questo caso è stato il modo ad essere "sbagliato". Calenda ritiene che si sia "sottovalutata la cosa che si stava facendo. Penso che ci possa essere stata una leggerezza e non credo fosse una mossa per indebolire il governo. Se fosse una strategia sarebbe una cosa gravissima" perché la crisi non è passata e permangono sempre delle fragilità."A difesa del sistema, dichiaro che la Banca d'Italia ha fatto un lavoro gomito a gomito con il governo".Sulla legge elettorale , il ministro ha dichiarato che "mettere la fiducia non è una bela cosa".