Trenitalia in partnership con FICO Eataly World: un sogno, un'idea, due eccellenze

(Teleborsa) -. Un progetto per una mobilità integrata e sostenibile al servizio dell'eccellenza agroalimentare italiana. Alla conferenza stampa erano Presenti l'Ad del Gruppo FS Italiane,, l'Ad di Trenitalia,, ed il fondatore della catena Eataly,, e l'Ad di FICO Eataly World,ha aperto la conferenza stampa, parlando deldell'imprenditore di Alba., lo ha definito il manager delle FS, che ha anche ricordato come sei mesi fa FICO fosse solo un cantiere.Avviare una collaborazione,Un video ha preceduto l'intervento di, il quale ha voluto ricordare alcuni numeri del progetto, che copre 110 mila metri quadrati coperti e vanta il più grande parco fotovoltaico d'Europa con 44 mila pannelli solari.L'imprenditore piemontese ha spiegato come gli è venuta l'idea di, come egli stesso l'ha più volte definita. L'idea fa perno sulle bellezze naturali, sulle, come nessun altro paese può vantare, sullae sui numeri del: 47 milioni di turisti all'anno, in gran parte interessati al cibo ed all'. FICO (Fabbrica Italiana Contadina) si prefigge di attrarre fino a, fra turisti italiani, stranieri e visitatori di business.E' stata motivata dalla sua, al Centro dell'Italia, e dalla sua, poiché rappresenta ilI grandi numeri del traffico su Bologna sono stati presentati dall'AD di Trenitalia,, il quale ha ricordato che sulla trattac'è oggie l'ha definita quindi. Trenitalia è un'azienda che contaed ha come target principale quello di dare al paese un, soprattutto nel trasporto regionale ai pendolari. E' per questo che ha aderito a questa iniziativa, sia con, ma anche, che sarà totalmente gratuito per chi arriva a Bologna in treno.Trenitalia mette in campo. Tra queste la tariffa Promo che, fino a metà gennaio 2018, permette viaggi di andata e ritorno da/per Bologna con unorispetto al prezzo Base di Frecce, Intercity ed Intercity Notte. Iche raggiungono Bologna con Frecce e Intercity e Intercity Notte beneficeranno di unarispetto alla già competitiva tariffa School Group Italy.. Lo ha ribadito l'AD di FICO Eataly World,, parlando anche delle numerosesui servizi all'interno del parco: chi arriva in treno potrà anche approfittare diaccompagnati dagli ambasciatori della biodiversità, per le giostre educative e i corsi offerti.