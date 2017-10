GEDI Gruppo Editoriale, ricavi in crescita nei primi nove mesi

GEDI Gruppo Editoriale

(Teleborsa) - Ricavi in crescita e Ebitda stabile perLa big italiana dei media ha chiuso idi esercizio con undi 440 milioni di euro, in miglioramento del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre ilè rimasto pressoché stabile a 34,1 milioni di euro.Ilè invece negativo per 143,9 milioni di euro - a fronte dell'utile di 14 milioni messo a bilancio nell'anno precedente - a causa di undi 154,5 milioni di euro.Laè positiva per 40,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 31,7 milioni di fine 2016.GEDI ha tenuto a precisare che "sussiste una differenza significativa di perimetro tra i primi nove mesi del 2017 ed il corrispondente periodo del 2016, dovuta al deconsolidamento di 5 testate nel corso dell’ultimo trimestre del 2016 e al consolidamento del Gruppo Itedi dal 1° luglio 2017. Il confronto tra i due periodi risulta quindi non completamente rappresentativo dell’andamento della gestione".Da rilevare la, che ha visto crescere i ricavi del 16,2% e l'Ebitda del 27%.In merito alle prospettive dell'esercizio 2017 GEDI fa sapere che "il Gruppo registrerà a fine anno, senza considerare l’impatto delladefinizione del contenzioso fiscale, un risultato positivo e l’integrazione con Itedi aprirà nuove opportunità".