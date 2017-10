Legge elettorale, passa l'articolo 6. Ok del Senato al quinto voto di fiducia

(Teleborsa) - L'Aula del Senato ha dettochiesto dal Governo alla riforma della legge elettorale. I voti a favore sono stati 145, contrari 17. Nessun astenuto.del Rosatellum.Dopo aver respinto un emendamento presentato all'del "Rosatellum", l'Aula del Senato aveva giàl'articolo citato, ma senza fiducia, con voto elettronico.Palazzo Madama ha dettochiesto dal governo con 150 voti a favore e 60. Nessun astenuto. E' stato cosìdel provvedimento., la legge elettorale aveva già, dopo il via libera alle prime due , tra proteste e caos. E' statodel disegno di legge elettorale.. Con 150 voti a favore e 61 contrari (nessun astenuto) èdella legge con il via libera al secondo voto di fiducia chiesto dal Governo: 151 sì e 61 no (nessun astenuto).Le dichiarazioni di voto e il voto finale ci saranno domani mattina, 26 Ottobre. Poi verrà convocata la Conferenza dei capigruppo per decidere il calendario della finanziaria., per salvaguardare il valore della stabilità, per consentire, anche in questo scorcio di legislatura, continuità dell'azione per le riforme". Così l'ex Presidente della Repubblica,, ha annunciato il suo sì alla fiducia, concludendo il suo intervento nell'aula di Palazzo Madama.L'ex capo dello Stato, a sorpresa, non ha votato la fiducia al "Rosatellum" nella prima e nella seconda chiama.Per, l'intero gruppo dei senatori delha lasciato l'Aula di Palazzo Madama.