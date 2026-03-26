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Italia, Fiducia consumatori in marzo

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Italia, Fiducia consumatori in marzo
Italia, Fiducia consumatori in marzo pari a 92,6 punti, in calo rispetto al precedente 97,4 punti.

(Foto: © htganzo / 123RF)
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