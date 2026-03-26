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Italia, Fiducia consumatori in marzo
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26 marzo 2026 - 10.10
Italia,
Fiducia consumatori in marzo pari a 92,6 punti
, in calo rispetto al precedente 97,4 punti.
(Foto: © htganzo / 123RF)
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