Il Rosatellum Bis è legge. Il Senato vota anche l'ultima fiducia

(Teleborsa) - Il Rosatellum Bis ottiene anche la fiducia finale al Senato, votata con, 61 contrari e 2 astenuti, dopo il via libera di ieri ai cinque articoli del testo L'Aula del Senato nella serata di ieri aveva votato la quinta fiducia chiesta dal governo sull'articolo 6. I voti a favore erano stati 145, contrari 17.e si prepara a diventare legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, essendo già stato approvato alla Camera. Da segnalare soprattutto la: poco più di un mese da quanto il testo è stato depositato dal Pd alla commissione Affari costituzionali alla Camera, un lasso di tempo inconsueto per un provvedimento di questo tipo.Contro il Rosatellum Bis si è pronunciato con forza il Movimento 5 Stelle, che ha proseguito il suo movimento di protesta nelle piazze e nelle strade, parlando di incostituzionalità del provvedimento ed accusando le forze dell'opposizione che lo hanno sostenuto. Fra queste la Lega di, ex braccio destro di Berlusconi ed ora capogruppo di ALA, il quale ha commentato l'approvazione rimarcando, che ha voluto definireVa ricordato chee prevede una larga quotae una parte di seggi attribuiti mediante