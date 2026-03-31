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USA, Fiducia consumatori (MoM) in marzo

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USA, Fiducia consumatori (MoM) in marzo
USA, Fiducia consumatori in marzo su base mensile (MoM) 91,8 punti, in aumento rispetto al precedente 91 punti (la previsione era 87,8 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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