Milano 11:43
43.402 +0,05%
Nasdaq 27-mar
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Dow Jones 27-mar
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Londra 11:43
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Francoforte 11:43
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Fiducia consumatori Unione Europea in marzo

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Fiducia consumatori Unione Europea in marzo
Unione Europea, Fiducia consumatori in marzo pari a -16,3 punti, in calo rispetto al precedente -12,2 punti (in linea con le stime degli analisti).
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